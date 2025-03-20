Belediye 1 milyar liralık içme suyu tesisi kuruyor Belediye 1 milyar liralık içme suyu tesisi kuruyor

Müteahhitler Platformu, Çorum’da bazı inşaatların yapım projelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Platformdan yapılan açıklamada, bu süreçte yaşanan gelişmelerin sektörün önünü tıkadığını ve birçok çalışanın mağduriyetine sebep olduğu belirtilerek, “Yetkili ve akredite kurumlar tarafından hazırlanan, savcılık tarafından kabul edilen üniversite  performans raporlarını dikkate alınarak sektörün önünün açılması, tüm paydaşların ortak  menfaatine olacaktır. Sektörün geleceği açısından, yetkilileri süreci ivedilikle  sonuçlandırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Platformdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde kamuoyunu meşgul eden inşaat projelerindeki katsayı değişikliklerle ilgili olarak, sektöre ve kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

'SÜRECİN UZAMASI HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL AÇIDAN CİDDİ KAYIPLARA YOL AÇMAKTA'

İnşaat sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce sektörü besleyen, binlerce kişiye istihdam sağlayan stratejik bir alandı. Ancak, son süreçte yaşanan gelişmeler, sektörün önünü  tıkamakta ve birçok çalışanın mağduriyetine sebep olmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, sürecin uzaması hem ekonomik hem de sosyal açıdan ciddi  kayıplara yol açmaktadır. 

‘PROJELER İNŞAAT AŞAMASINDAYKEN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE DENETLENDİ’

Sürecin başından bu yana, projeler ilgili tüm yetkili merciler tarafından detaylı incelemelere  tabi tutulmuştur. Projeler, yapı denetim firmaları ve belediye kontrollerinden geçirilmiş eksiklik bulunmaması halinde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduğu tespit edilerek  ruhsatlandırılmıştır. Ruhsat sonrası inşaat aşamasında da belediye, yapı denetim firmaları ve  bağımsız akredite kurumlar tarafından düzenli denetimler sürdürülmüştür. 

Bahsi geçen süreç, bir mühendisin katsayı değişiklikleri yaptığı iddiasıyla başlamış olup,  belediye ve yapı denetim firmaları tarafından yürütülmüştür. Belediye talebi doğrultusunda,  projeler yetkili teknik kurullar tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve performans  analizleri gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerin kamu sorumluluğu çerçevesinde, yoğun ve titiz  çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar neticesinde, söz konusu binaların statik güvenliğini  tehlikeye atacak herhangi bir unsura rastlanmadığı açıkça ortaya konmuştur. 

'BELEDİYENİN PROJELERİ DURDURMAYA DEVAM ETMESİ ANLAŞILIR BİR DURUM DEĞİL'

Ancak, bağımsız ve bilimsel verilere dayanan bu raporlara rağmen, belediyenin projeleri  durdurmaya devam etmesi ve süreci ilerletmemesi anlaşılır bir durum değildir. Bu belirsizliğin sürmesi halinde, yalnızca müteahhitler değil, inşaat sektöründen doğrudan ve  dolaylı olarak gelir elde eden tüm paydaşlar, çalışanlar ve emekçiler de olumsuz  etkilenecektir. Dahası, şehrin ekonomik dengesi ciddi zarar görecektir. 

Bu süreç teknik bir konudur ve bilimsel veriler ışığında ele alınması gerekmektedir. Konunun  siyasi bir tartışmaya dönüştürülmesi ve bilgi kirliliği yaratılması, hem sektörü hem de  kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle, tüm tarafların teknik raporlara dayalı, sağduyulu ve  sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. 

'YETKİLİLERİ SÜRECİ İVEDİLİKLE SONUÇLANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Yetkili ve akredite kurumlar tarafından hazırlanan, savcılık tarafından kabul edilen üniversite  performans raporlarını dikkate alınarak sektörün önünün açılması, tüm paydaşların ortak  menfaatine olacaktır. Sektörün geleceği açısından, yetkilileri süreci ivedilikle  sonuçlandırmaya davet ediyoruz.”

Editör: Yüksel Basar