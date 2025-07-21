Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) yetkilendirmesiyle, "Bilirkişilik Temel ve Yenileme Eğitimi" programına ev sahipliği yapacak.

SMMM Odası Başkanı Ceyhan Baran, söz konusu eğitim programının bilirkişilik alanında donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi ve yargı süreçlerinde daha etkin kararlar alınmasını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Katılımcılar, eğitim süresince akademik sunumlar, ilgili mevzuat incelemeleri ve uygulamalı örnek çalışmalarla kapsamlı bir gelişim sürecinden geçecek. Programın sonunda katılımcıların bilirkişilik alanında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

Eğitime katılmak isteyen adaylar, https://bilirkisilik.surgem.org.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süresi 4 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Eğitim programının kesin takvimi ise başvuruların tamamlanmasının ardından açıklanacak.