Çorum'un sevilen ayakkabı boyacılarından Uğur Yönetmen’in sahiplenerek baktığı sokak kedileri öksüz kalmadı.

Hem ses olarak hem de görünüm olarak ünlü sanatçı Orhan Gencebay’a benzerliği ile tanınan ve geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan Uğur Yönetmen’in gözü gibi baktığı sokak kedilerine bir banka şubesi sahip çıktı.

Uğur Yönetmen’in ayakkabı boyacılığı yaptığı banka şubesinin yanına başka bir banka şubesi tarafından kedi evi konulurken, banka yetkililerinin duyarlı davranışı ise vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.