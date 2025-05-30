Çorum Belediyesi, yapı projelerinde usulsüzlük iddialarına yönelik başlatılan inceleme sonucunda, 7 binanın tadilat yapılarak güçlendirilmesine karar verdiğini duyurdu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı projelerin mevzuata uygun olduğu belirlenirken, risk taşıyan yapıların güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son dönemde bazı yapı projelerine ait yazılım sistemlerinde mevzuata aykırı veri girişleri yapıldığının Belediyemiz tarafından tespit edilmesi üzerine, ilgili projelerin güvenliği ve yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla teknik inceleme süreci başlatılmıştı.

Bu çerçevede, söz konusu projelere ilişkin detaylı performans analizlerinin yapılması talep edilmiş, ilgili raporlar Hitit Üniversitesi tarafından hazırlanarak Belediyemize sunulmuştur.

Gerçekleştirilen teknik değerlendirme neticesinde mevzuata uygun bulunan projelere ilişkin kısıtlamalar ilgili Bakanlık tarafından kaldırılarak, inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmiştir. Yedi adet projeye ait inşaat faaliyetlerinin devamına ise tadilat yapılarak mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda izin verilecektir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen anlayışımız doğrultusunda, şehrimizin yapı stokunun denetlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."