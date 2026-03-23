Arca Çorum FK'nın devre arasından Sakaryaspor'dan transfer ettiği Burak Çoban, performansı ile taraftarların sevgilisi haline geldi.

Çorum FK formasıyla 12 maça çıkan Çoban, 650 dakika süre aldı ve 5 gol 4 asiste imza attı.

Son haftalarda hemen hemen her maç takımına penaltı kazandırmayı başaran başarılı kanat oyuncusu, son oynanan Erok ve Iğdır maçlarında hem gol hem asist yaparak takımının başarısında önemli katkı sağlamayı başardı.

Uğur Uçar'ın göreve gelmesiyle yedek kulübesinden ilk 11'e çekilen Çoban, Çorum FK'nın en önemli gol silahlarından biri olmayı başardı.