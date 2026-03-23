Kutlamalar, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi iş birliğinde Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak.

Okul bahçesinde saat 10.30’da başlayacak kutlama programında Nevruz’un kültürel ve geleneksel yönlerini yansıtan çeşitli etkinlikler yer alacak.

Program kapsamında mehter takımı gösterisi ile başlayacak etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek.

Kutlamada ayrıca halk oyunları gösterisi, açılış konuşması, “Türk kültüründe Nevruz” konulu sunum ve şiir dinletisi yapılacak.

Nevruz etkinlikleri arasında yer alan yumurta tokuşturma da programda yer alacak.

Etkinliklerde ip çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma yarışmaları düzenlenecek, mini konser ile katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

Program kapsamında Nevruz ateşi yakılacak ve geleneksel demir dövme töreni gerçekleştirilecek.

Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki program, katılımcılara yapılacak ikramlarla sona erecek.