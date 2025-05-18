Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı ilginç olay kısa sürede gündem oldu. Mutfağa girdiği sırada düdüklü tencerenin patladığını belirten vatandaş, tencerenin kapağının tavana saplandığını öne sürdü. Yaşadığı şaşkınlığı paylaşmak isteyen kişi, olay yerinden bir fotoğraf karesi paylaşarak takipçilerine sundu.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı yaşanan olayı inandırıcı bulup benzer deneyimlerini aktarırken, bir kesim ise fotoğrafın kurgulanmış olabileceğini iddia etti. Özellikle kapağın tavana saplanma açısı ve çevreye herhangi bir yemek sıçramaması şüpheyle yaklaşanların temel gerekçeleri arasında yer aldı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Düdüklü tencere kapağından vantilatör yaptılar zannettim.

Dua etsin o anda mutfakta değilmiş.

Tavana niye yemek sıçramamış?