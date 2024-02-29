Çorum’un Alacahöyük köyünde Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve Anadolu’nun en eski barajı olarak değerlendirilen Hitit Barajı’nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yıllardır kullanılmayan ve atıl durumda olan Gölpınar Barajı ve Rekreasyon Tesisi, Alaca Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden hayat bulacak.

Alaca Belediyesi, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Alacahöyük’te önemli bir adım atarak Gölpınar Barajı ve Rekreasyon Tesisi’nin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu üstleniyor.

Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Rekreasyon Tesisi’nin işletmesi, bakım ve yönetim sorumluluğunu Alaca Belediyesi üstleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Alacahöyük’e kazandırılan tesis, yapım aşamasının tamamlanmasının ardından uzun süredir atıl bir şekilde bekliyordu.

Konuya el atan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, bu tesisin gerekli bakım ve onarımlarının DSİ tarafından yapıldıktan sonra Alaca Belediyesi bünyesine alacaklarını ifade etti.

Konuyla alakalı meclis kararını 07.09.2023 tarihinde aldıklarını ifade eden Başkan Şaltu, mecliste yapılan müzakere neticesinde Cumhuriyet Mahallesi 788 ada 1 nolu parselde bulunan mülkiyeti DSİ’ye ait Hitit Gölpınar Barajı ve Rekreasyon Tesisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (p) bendi gereğince; Hitit Gölpınar Barajı ve Rekreasyon Tesisi’nin Alaca Belediye Başkanlığı adına bedelsiz olarak 25 yıl süreyle tahsis edilmesi 2023 yılı eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 8’inci oturumunda karar verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 2024 yeni dönem projeleri içerisinde bu tesisin tamamen işletmesini belediye tarafından gerçekleştirileceğini ve halkımıza yeni bir sosyal tesis kazandırmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, tesisin mevcutta bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu, bu bakım ve onarım çalışmalarının DSİ tarafından yapıldıktan sonra Alaca Belediyesi bünyesine alınacağını ve Alacahöyük ve Alaca’ya gelecek olan turistlerin burada ağırlanmasıyla ilçenin tanıtım ve kültürüne katkı sağlayacaklarını dile getirdi.