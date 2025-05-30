Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin tanıtımı noktasında spora büyük önem verdiklerini söyledi.

Dere dün düzenlediği aylık değerlendirme basın toplantısında ilçenin sportif faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Belediyespor bünyesinde yaklaşık 800 kadar lisanlı sporcularının olduğuna belirten Dere, yeni yapacakları tesislerle bu sayının daha da artacağına vurgu yaptı. Voleybol takımlarının 1. Lig'de mücadele ettiğini ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bugün düzenlenen basın istişare toplantısında ilçedeki spor faaliyetleri ve yeni yapılacak olan tesisler hakkında bilgiler verdi. Sporun her alınında tanıtıcı bir güç olduğuna dikkat çeken Dere, " Sungurlu Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Bununla birlikte de sporun en önemli tanıtım aracı olduğunu biliyoruz. Sungurlu Belediyespor olarak çeşitli branşlarda bünyemizde 800 adet lisansı sporcumuz bulunuyor. Yeni yapacağımız tesislerle bu sayının daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

TÜM BRANŞLARDA İDDİALIYIZ

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, mücadele ettikleri tüm branşlarda elde edecekleri başarılarla isimlerinden söz ettirmek istediklerini kaydetti. Bu sezon Voleybol 1. Lig'inde mücadele edeceklerini dile getiren Dere, Sungurlu'ya önemli takımların geleceğini ve bunun da önemli bir tanıtım aracı olacağını söyledi. 2. Amatör Lig'de namağlup şampiyon oldukları futbol'da da bu sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edeceklerini ifade eden Dere, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Sungurlu'nun her alanda olduğu gibi spor konusunda da öne çıkması için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dere, bu bağlamda ilçeye yeni spor tesisleri yapacaklarını ve bu sayede de altyapıdaki sporcular da dahil antrenman ve konaklama sorununu çözeceklerini dile getirdi.

YAĞLI GÜREŞLER EYLÜL'DE

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Eylül ayının son haftasında Yağlı Güreş Şenlikleri yapacaklarını söyledi. İlçede güreşe zaten büyük bir ilginin olduğunu ve önemli isimlerin ülke güreşinde söz sahibi olduğuna dikkat çeken Dere, " Ata sporumuz olan güreş ilçemizde çok seviliyor. Zaten güreş camiasının yakından tanıdığı isimler yetiştirmiş bir ilçeyiz. Bu bağlamda Eylül ayının son haftasında Yağlı Güreş Şenlikleri düzenlemek için çalışıyoruz. Şimdiden çok geniş çaplı bir katılım olacağına inanıyoruz " diye konuştu.