Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran başkanlığında Hizmet Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantda birimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve hedefleri gözden geçirmek amacı ile verimli bir değerlendirme yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran spor tesislerinin özellikle yaz döneminde vatandaşların hizmetine açılması daha fazla çocuğun ve gencin spor alanlarına çekilmesi yeni açılacak tesislerin planlaması gibi konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Demirkıran sporu tabana yayılması konusunda okullar ve kulüplerle iş birliğinin önemine dikkat çekerek bu konuda çalışmaların artması gerektiğini söyledi.