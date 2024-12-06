Çorum Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısı dün yapıldı. Meclis toplantısında 2025 yılı ücret tarifesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın son Belediye Meclisi toplantısında 2025 yılı ücret tarifesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifeye göre başta toplu ulaşım ve su olmak üzere belediye hizmetlerine zam yapıldı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi adına konuşan meclis üyeleri zam teklifinin geri çekilmesini istedi. Başkan Aşgın ise Türkiye’de suyu en ucuz kullanan belediyelerden birisinin Çorum Belediyesi olduğunu belirterek, hem suda hemde toplu ulaşım maliyetinin altında en güzel hizmeti vermenin mücadelesi içinde olduklarını belirtti.

Gündem maddesi yapılan konuşmaların ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı ücret tarifesine göre şehir içi tam akıllı kart kontörü 9,75 TL’den 17,50 TL’ye, öğrenci akıllı kart kontörü 6,75 TL’den 12,00 TL’ye, OSB 13,50 TL’den 25,00 TL’ye boş elektronik kartın fiyatı ise 80,00 TL’den 120 TL’ye yükseldi. 550 lira olan öğrenci aylık sınırsız biniş abonmanına ise zam yapılmadı.

İçme suyunda ise yeni tarife şu şekilde oldu:

“İndirimli tarife 0-5 ton arası 3,30 TL’den 8,80 TL’ye, meskenlerde 0-10 ton arası 6,37 TL’den 11,15 TL’ye, 11-20 ton arası 7,67 TL’den 13,42 TL’ye, 21-30 ton arası 8,45 TL’den 14,79 TL’ye yükseldi.

Atık su ücretleri ise KDV hariç meskenlerde 2,66 TL’den 4,66 TL’ye resmi kurumlar okullar hastanelerde 3,99 TL’den 6,98 TL’ye yükseltildi.