Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Valilik’te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş ve güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden artarak devam edeceğini belirten Vali Dağlı; “Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleridir.” dedi

HAZİRAN AYINDA 2 BİN 271 OLAY MEYDANA GELDİ

Son 1 ay içerisinde emniyet ve jandarma asayiş birimlerince; 5 bin 583 adet devriye faaliyeti, 236 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 21 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini aktaran Dağlı; “Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda; 169 bin 662 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 363 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 33’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde Haziran ayı içerisinde 2.271 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 2.110’u aydınlatılmıştır. 161 olayın aydınlatma çalışmaları halen devam etmektedir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 25 şahısın tamamı bulunmuştur. 37 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Yürütülen çalışmalarda; 51 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet av tüfeği, 19 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 1.316 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir.” şeklinde konuştu

‘UYUŞTURUCU TACİLERLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ ARALIKSUZ DEVAM EDİYOR’

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, geleceğimizin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Vali Dağlı; “Bu kapsamda Narkotik ve Kom Birimlerimizce; 103 gr. Metamfetamin, 60 gr. Kubar esrar, 721 gr. Bonzai, 3.884 adet sentetik ecza, 3.332 gr. Skunk maddesi, 20 adet Ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 kg kaçak kıyılmış tütün, 18.720 dal/adet makaron sigara, 3.087 Litre kaçak alkol, 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirilmiştir. 6136 SKM, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık kanununa muhalefet ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçlarından 26 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tekel bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışlarının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, yapılan denetimler sayesinde bu tür ihlaller bitme noktasına gelmiştir. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 406 anneye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.” İfadelerini kullandı

Çorum’da terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Vali Dağlı; “DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.” şeklinde konuştu

Vali Dağlı konuşmasının devamında Çorum’da asayiş ve güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi;

“Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen (36) site, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan (26) site olmak üzere, toplam (62) siteye erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen (30) URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçilmiştir.

Ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 230 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış ve müteakip işlem yapılması amacıyla ilgili birimlere bildirimde bulunulmuştur. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam (3.667) Hükümlü ve Tutuklu bulunmaktadır. Hükümlü ve Tutuklu ziyaretine gelen şahısların sorgulanması sonucu aranmakta olan (28) şahıs yakalanmıştır. Kaçak avcılıkla da etkin olarak mücadele edilmektedir. Bu konuda (8) olaya müdahale edilerek, (9) şahıs hakkında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Baraj ve göletlerimizde kaçak avcılığa kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.”

‘VATANDAŞLARIMIZI DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM’

Özellikle vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı ve düğünlerde silah kullanımı konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Vali Dağlı; “Vatandaşlarımızı internet, telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı daha fazla duyarlı olmaya davet ediyorum. Bir başka önemli konu ise; düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesidir. Bunun yaralanma ve ölümlere ne kadar çok yol açtığı aşikardır. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilecek, tüm düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunacak, silah atanların tespiti yapılacak ve ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi

Çorum’un asayiş ve güvenliği için esnaf odaları temsilcileri, belediye ve mahalle muhtarlarıyla her ayın ilk Pazartesi günü asayiş konulu toplantılar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Dağlı; “Bölge ve mahalle bazlı meydana gelen olayları değerlendirerek üzerine anında gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun her kesimi ile yapılan bu tür işbirliği ve koordinasyon sayesinde güzel neticeler elde ediyoruz.” şeklinde konuştu