Önceki dönem Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın'ın kayınvalidesi Şükran Yıldırım hayatını kaybetti.
23 Nisan Ortaokulu öğretmenlerinden Emine Aydın ve Alaca Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aynur Ertürk’ün annesi, Hasanpaşa MTAL öğretmenlerinden Şahin Ertürk’ün kayınvalidesi Şükran Yıldırım'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar