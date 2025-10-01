Sungurlu Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Yağlı Güreşlerde ağalık artırmasında Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan seçildi.

Güreş Ağası Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, Sungurlu’da Ata sporuna sahip çıkarak, büyük takdir topladı. Erayhan, sadece bir güreş ağası değil, aynı zaman da Sungurlu’nun ve değerlerimizin bir temsilcisi oldu.

Türk kültüründe derin bir anlam taşıyan “Yiğitlik vurmayla, ağalık vermekle olur” sözü Erayhan’ın bu unvanıyla yeniden hayat buldu. Sungurlu güreşlerinde ağalık, yalnızca maddi bir katkı değil, aynı zamanda topluma önderlik etme, geleneklere sahip çıkma ve kültürel mirası yaşatma sorumluluğu anlamına geliyor.