Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, Sungurlu OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu (OSBÜK) Üye Temsilcileri seçildi.

Yeni seçilen tüm kurul üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çalgan, bu yeni dönemin Sungurlu OSB için hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.

Sungurlu OSB; yüzde 74 İl Özel İdaresi, yüzde 20 Sungurlu Belediyesi ve yüzde 6 oranında Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil ediliyor. Bu yapı çerçevesinde oluşturulan yeni yönetim; “Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Çalgan, Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak”

Yeni yönetimle birlikte, OSB’nin genişleme çalışmalarının yakından takip edilmesi ve sanayi bölgesinde planlanan yatırımların hız kazanması bekleniyor