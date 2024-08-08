Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, ilçede ekmek ve susamlı simidin 10 TL’den satılacağını, pide dökümünün ise 12 TL’den yapılacağını kaydetti.

Ekmek, pide ve simit zamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kolaylı, “Son günlerde arka arkaya gelen zamların maliyetlerin artmasından dolayı yaşandığını, Çorum Esnaf Sanatkarlar odası tarafından çıkarılan tarifelere uyulduğunu hatırlatarak 29 Temmuz 2024 tarihinde alınan ekmek zammının Sungurlu Fırıncı esnafının fedakarlık yaparak 7 Temmuz 2024 tarihinde Çorum fırıncı esnafından 1 hafta sonra uygulama kararı aldığını, Pide fiyatlarında ise boş pide fiyatının 12 TL olduğunu, dışarıdan gelen iç hazırlamalı özel döküm pideye fiyat tarifesine göre özel işçilik bedeli uygulanmadığını, tarife dışına çıkılmadığını belirtti.

Oda Başkanı Kolaylı, simit fiyatlarının 9 Ağustos 2024 tarihinde alındığını şimdiye kadar uygulanmadığını belirterek artan maliyetlerden dolayı simitçi ve pastane esnafının elindeki tarifeye göre uygulamaya koyduğunu, gerek pastaneci, gerek pideci ve fırıncı esnafımızla yaptığımız görüşmeler ve Belediye Başkanı Muhsin Dere ile yaptığımız istişareler sonucunda simit ve poğaça fiyatlarını bir müddet daha zamsız satma kararı aldıklarını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunduğunu belirtti.