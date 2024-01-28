Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs salgını sebebi ile ara verilen kick boks antrenmanları tekrar başladı.

Bir savunma sporu olan kick boksu devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Kick Boks Antrenörü Fatih Dumlupınar, "2019’da Dünyada baş gösteren salgın sebebi ile ara verdiğimiz kick boks antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam etmeye başladık" dedi.

Spora olan ihtiyacın günümüzde yaşanan olumsuzluklar sonucunda daha da iyi anlaşıldığına dikkat çeken Dumlupınar, "Belirli aralıklar ve düzenli bir şekilde yapılan idmanların hem sağlık açısından hem de bilimsel, zihinsel, psikomotor gelişim açısından faydaları saymakla bitmez. Gelişen teknoloji ile birlikte insanların yeteri kadar aktivite yapamadığı ve bunun sonucunda da sağlık acısından problemlerin daha da fazla baş gösterdiği bilim adamları ve hekimler tarafından devamlı dile getirilmektedir. Bizler de bu gerçeğin bilincinde olarak 2004 yılında kick boks Çorum il temsilcimiz Aydın Fırat hocamızın gayretleri ile başlatmış olduğu bu yolda, küçük, büyük, genç demeden; merak ve ilgisi olan her bireye bünyemizde yer vermeye çalışmaktayız" diye konuştu.

Herkese kapılarının açık olduğunu belirten Fatih Dumlupınar, "Daha çok genç bireyler tarafından gösterilen ilgi Sungurlu’da kick boksa ihtiyacın olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. İmkan olarak bu ilgiyi tam anlamıyla karşılayamasak da, şartların elverdiği ölçüde bu spora hizmet etmeye devam etmekteyiz. Kick boks antrenörü olarak bu ihtiyacı karşılamaya çalışmanın mutluluğu içindeyim. Bu güne kadar birçok öğrencimizin yetişmesinde ve başarılı olmasında imkanlarımızı sonuna kadar kullandık. Sporcularımızın gayretlerine şahit oldukça daha da fazlasını yapmanın gayreti içeresinde olduk. Bu sorumluluğu paylaşmak adına maddi ve manevi desteğini esirgemeyecek büyüklerimizin de ilgilerini bekliyoruz. İleriki dönemlerde de açılacak olan kurslarımıza küçüğümüzden büyüğüne kadar her bireyimizi bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Sadece bu sporu yapmak için değil sağlıklı kalmak adına spor yapmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.