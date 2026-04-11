Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, bundan sonra Sungurlu’ya Efeler Ligi heyecanı yaşatacaklarını söyledi.

Şampiyonluğun ve başarının mimarlarından olan Başkan Ahmet Haşim Özsaray, 1,5 yıldır bu anın hayalini kurduklarını ifade ederek, çalışmalarının ödülünü şampiyonluk kupasıyla taçlandırdıklarını söyledi. Özsaray, “Şampiyonuz mutluyuz. Şampiyon olmak güzel bir şey, 1,5 yıldır bu anın hayalini kuruyoruz ve çalışıyoruz. Bugün çalışmalarımızın ödülünü aldık. Teknik ekibimiz ve tüm oyuncularımızı kutluyorum. Gerçekten buraya gelmek için ellerinden geleni yaptılar ve şampiyonluğu hak ettik.

Tarihinde ilk defa Sungurlu’muz Efeler Liginde. Bundan sonra Sungurlu’ya Efeler Ligi heyecanı yaşatacağız. Hemen Efeler Ligine hazırlığımızı yapacağız. Muhsin Başkanımıza teşekkür ediyorum verdiği imkanlardan dolayı. Önceki yöneticilerimize, bugün yanımızda olan yöneticilerimize, teknik ekibimize, voleybolcularımıza, burada ve Sungurlu’da bizleri destekleyen hemşehrilerimize, basın mensuplarımıza herkese teşekkür ederim. Hep birlikte bugünün ve şampiyonluğun tadını çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.