Sürat Kargo Leblebiciler Şubesi Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Sokak numara 42 (AHL Park AVM karşısı) adresinde yenilenen yüzü ile hizmete girdi.
Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkan Vekili Erdal Kolaylı, AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Durak ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sürat Kargo Leblebiciler Şubesi sahibi Ümit Türkyılmaz ve Sürat Kargo çalışanlarına işyerinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından işletme sahibi Ümit Türkyılmaz, protokol üyelerine firma hizmetlerinden bahsetti.
Açılışa katılanlara kokteyl ikram edildi.