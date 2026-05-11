Çorum FK alt yapısından yetişen ve genç yaşına rağmen iki şampiyonluk yaşayan Nafican Yardımcı üçüncü şampiyonluk sevincini Mardinspor’da yaşadı.

Genç futbolcu Muşsspor maçının ardından hem üçüncü şampiyonluğu hemde evlilik yolunda ilk adımı atarak Azra’nın evlilik teklifini kabul etmesi ise çifte mutluluk yaşadı.

Çorum FK alt yapısından yetiştikten sonra kırmızı siyahlı takımda profesyonem imza atan ve 2018-19 sezonunda 3. ligde şampiyonluk sevinci yaşayan kadroda bulunan Nafican Yardımcı ardından Konyaspor’a transfer oldu.

Bir sezon 1461 Trabzon’da kiralık forma giydikten sonra Esenler Erokspor’da 23-24 sezonunda 2. ligde şampiyon olarak 1. lige çıkan Nafican Yardımcı geçtiğimiz sezon Şanlı Urfaspor’da kiralık olarak forma giydi. Yardımcı bu sezon başında Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesh ederek Mardin 1969spor ile anlaştı.

Uzun lig maratonunda play-off oynama hakkı kazanan Mardinspor takımı eleme Maraş İstiklalspor’u Nafican’ın son penaltısı ile eleyerek yükseldiği final maçında Muşspor’u 2-1 yenerek 1. lige yükselme sevincini yaşadı. Nafican üçüncü şampiyonluk sevincini yaşadı.

Nafican Yardımcı bu mutluluğunu birde evlilik teklifi ise zirve yaptırdı. Şampiyonluk kutlamaları için stadyumda bulunan arkadaşı kendisi Ankara DSİspor’da voleybol oynayan Azra Gedikbaş’a saha içinde ve takım arkadaşlarının desteğini alarak canlı yayında evlilik teklifinde bulundu.

Bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul eden Azra ve Nafican’ın bu mutlu anına stadyumda bulunan Mardinspor taraftarları futbolcuları ve ekran başındaki herkes tanık oldu.

Genç çiftin yaz ayında yapılacak düğünle hayatlarını birleştirmesi bekleniyor.