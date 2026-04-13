Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde Süt Üreticileri Birliği’nin başkanı değişti.

Yıllardır birlik başkanlığını sürdüren Metin Ayvaz, görevini Hüseyin Erdoğan’a devretti.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’nin genel kurul toplantısı oldukça çekişmeli geçti.

Mevcut Başkan Metin Ayvaz ile Hüseyin Erdoğan’ın başkanlık için yarıştığı seçimleri büyük bir farkla Hüseyin Erdoğan kazandı.

Birlik yönetimi, Hüseyin Erdoğan’ın başkanlığında Bülent Sözal, Mehmet Kaklı, Abdullah Şimşek ve Veli Özer'den oluşurken, yedek yönetim kurulu üyeliklerine ise Cuma Gezici, Faruk Yıldırım, Serhat İlker Uysal, Mehmet Yurttaş ve Fatih Özden seçildi.

Denetleme Kurulu Asil Üyelikleri, Uğur Çimen, Nesimi Bulut ve Mustafa Uğur'dan oluşurken yedek üyeliklerine ise Hasan Ergani, Niyazi Yıldız ve Bedirhan Acar seçildi.