Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar dolayısıyla açılan çukura düşen otomobil, çukurdaki su borusunun patlamasıyla suya gömüldü.

Otomobil sürücüsü yardım gelene kadar aracının bagajında oturdu.

Yaşanan ilginç olay, Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Eray Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinden ilerleyen M.D. idaresindeki 59 RF 847 plakalı otomobil, TESKİ ekipleri tarafından açılan ve üstü toprakla kapatılan yolun çökmesiyle çukura düştü.

Bu esnada çukurda bulunan su borusunun patlamasıyla aracın ön kısmı tamamen su altında kaldı. Kullandığı otomobilin daha fazla suya gömülmesini engellemek isteyen M.D. aracının bagajına oturarak yardım bekledi.

Bir süre sonra olay yerine gelen kepçe yardımıyla otomobil düştüğü çukurdan çıkarıldı.