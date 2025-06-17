CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Gündüz Bakımevi temel atma töreninde söylediği "CHP ve Mehmet Tahtasız’ın engelleme girişimlerine rağmen hızlı trenin temelini attık" sözlerine karşılık verdi. İroni yapan Tahtasız, yatırımları engellediği için Çorum kamuoyundan özür dilediğini söyledi.

Açıklamasında Başkan Aşgın'a da yüklenen Milletvekili Tahtasız, "Sayın Aşgın şunu da çok iyi biliyor ki; Çorum’da TikTok çekmek için sokaklara çıktığında “Mehmet Tahtasız hızlı trene mi karşı, yoksa ranta mı karşı” diye sorsa alacağı cevap bellidir." dedi.

Gerek il başkanlığı gerekse milletvekilliği döneminde hızlı trenle ilgili birçok konuşma yaptığını ve gündeme getirdiğini aktaran Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi:

"Yarım kalan yatırımlar ve söz verilip tutulmayan projelerle ilgili gerek İl Başkanlığım döneminde gerekse Milletvekilliğim döneminde yaptığım onlarca açıklamaya sessiz kalan, “gık” diyemeyen Çorum Belediye Başkanı Sn. Halil İbrahim Aşgın, 8 yıllık kandırmacanın ardından 14 Haziran Cumartesi günü temeli atılan hızlı trenle ilgili sessizliğini bozmuş.

Sayın Aşgın, “CHP ve Mehmet Tahtasız’ın engelleme girişimlerine rağmen hızlı trenin temelini attık" diyerek aklı sıra beni “istemezükcü” ilan etmiş.

Böbürlenmek bize yakışmaz ama şu gerçeği de ortaya koymakta fayda var.

CHP’nin yıllardır yaptığı yapıcı muhalefet olmasa ve CHP’nin neferi olarak bizlerin her platformda yaptığı eleştiriler olmasa, attıkları yalanları, verdikleri boş vaatleri birer ikişer yüzlerine vurmasak AKP iktidarı ne Çorum’u duyar, ne de Çorum’a verdiği sözleri yerine getirme gayretine düşerdi.

Çorum hızlı tren projesi ve Çorum’un yarım kalan yatırımlarının bizim rüyalarımıza dahi girdiğini, bu rüyalarımızı Meclis’te dahi anlattığımızı bilmez mi Sayın Aşgın. Elbette bilir.

Sayın Aşgın şunu da çok iyi biliyor ki; Çorum’da TikTok çekmek için sokaklara çıktığında “Mehmet Tahtasız hızlı trene mi karşı, yoksa ranta mı karşı” diye sorsa alacağı cevap bellidir.

Benim Hızlı Tren’e karşı olup olmadığım İl Başkanlığım ve Milletvekilliği dönemimde yaptığım onlarca konuşmadan bellidir.

Çorum’a Hızlı Tren’in gelmesini en çok isteyen, dile getirenlerden biri benim. Hızlı Tren “Çorum’un anasının ak sütü kadar helaldir” diyen de benim.

Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ve en sonunda AKP iktidarı 2024 yılının son gününde 31 Aralık’ta Delice-Çorum Hızlı Tren hattının ihalesini yaptı. Yaptı ama nasıl yaptı?

40 milyar liraya verilecek ihaleyi 76 milyar TL’ye yaptı. İktidarları dönemince hep olduğu gibi yine adrese teslim, ballı bir ihale yaptı. Peşkeş çekilen ihale ile sadece 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı değil Samsun’a kadar uzanacak bir hızlı tren hattı yapılabilecekti oysa.

İhalenin deprem, sel, doğal afetler gibi durumlarda başvurulan 21-b maddesine göre yapılacağını, hangi firmaya ve hangi bedelle verileceğini günler öncesinden açıkladık.

Bu ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmeyin, açık ihale yapın, rekabet ortamı sağlayın ve Delice-Çorum Hızlı Tren hattını yarı fiyatına ihale edin diye açıklamalarda bulunduk.

Hızlı Tren’e değil, ranta karşıyız diye defalarca vurguladık. Sayın Aşgın bunları bilmiyor mu? Biliyor ama işine gelmiyor!

Engellediğim projeleri sıralayayım da AKP Çorum bBelediye Başkanı, AKP İl Başkanı ve AKP Milletvekilleri benim engellememe rağmen bu projeleri de yaptırıversinler.

Çorum Havalimanı Projesi

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kampüsü

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kampüsü Morfoloji binası ile Eczacılık, Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakülteleri yapımı

Polis Meslek Yüksek Okulu

Polis Moral Eğitim Merkezi

Kırkdilim Tüneli

Çorum Acemi Birliği

Oğuzlar Adası Hitit Üniversitesi Su Sporları ve Su Ürünleri Yerleşkesi

Eski Bahçelievler Karakolu

Çorum Merkezle-Mecitözü-Ortaköy-Osmancık-

İskilip-Alaca'yı birbirine bağlayan bağlantı yolları,

Gülabibey Mahallesi Yatılı Kız Yurdu Kuran Kursu

İskilip - Oğuzlar Sahil Yolu

Boğazkale - Alaca - Ortaköy Turizm Yolu

Çorum - Alaca Yolu

Alaca - Çekerek Yolu

İskilip - Tosya Yolu

Alacahöyük Arkeopark

Ortaköy - Mecitözü Yolu

Ortaköy - Doğan Mutlu Bölge Yatılı Okulu

Çorum - Mecitözü - Amasya Yolu

Eskiköy - Eşençay Sulama Göleti

Obruk - Dutludere Tarımsal Sulama Kanalı

Serban Köyü Göleti Ve Tarımsal Sulama Kanalı

Sungurlu Barajı Tarımsal Sulama Kanalı

Harmancık Tarımsal Sulama Kanalı

Şıhmustafa Tarımsal Sulama Kanalı

Sungurlu Kırankışla İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Göleti

Uğurludağ - Başkışla Göleti Ve Tarımsal Sulama Kanalı

Osmancık Gökdere Köyü Tarımsal Sulama Kanalı

Çorum Uzman Doktor Eksikliği

Şimdi çıkıp her projenin başında bir TikTok videosu çekerek “Aslında biz bu projeleri yapacaktık ama Mehmet Tahtasız bizi engelledi” diyebilirsin. Diyecek çok şey var ancak Çorum halkı sosyal medyada yaptığı yorumlarla size en güzel cevabı vermiş."