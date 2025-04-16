Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sosyal Bilimler Lisesi'nde okul müdürünün okul kapılarını kilitlediğini ve öğrencilerin tenefüste dışarı çıkmasına izin vermediğini iddia ederek, uyardı.

Öğrencilerin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Tahtasız, "Siyasi saiklerle ve baskılarla hareket eden tüm eğitimcilerimizi uyarıyorum" dedi

'Sizlere emanet edilen çocuklarımızı yasaklarla boğmayın ve onları dizayn etmeye çalışmayın. Aksi takdirde karşınızda bizi bulursunuz.' diyen Tahtasız, okulda dikkat çeken eylemi şu sözlerle paylaştı;

"Çorum Sosyal Bilimler Lisesi'nden gelen görüntüler #ProjeOkulları ile başlayan eğitimdeki başı bozukluğun hangi boyuta vardığını gösterdi. Çorum Sosyal Bilimler Lisesi Müdürünün okulun kapılarını kilitlediğini ve çocukların tenefüste dışarı çıkmasına izin vermediği bilgisini edindim. Okul Müdürü'nü arayarak "Çocuklarımızın özgürlüğünü almayın, bu yasakçı zihniyetin uygulayıcısı olmayın. Kapıları derhal açın" şeklinde uyarıda bulundum. Siyasi saiklerle ve baskılarla hareket eden tüm eğitimcilerimizi uyarıyorum: Yaptığınız kutsal mesleğe leke sürmeyin. Sizlere emanet edilen çocuklarımızı yasaklarla boğmayın ve onları dizayn etmeye çalışmayın. Aksi takdirde karşınızda bizi bulursunuz."