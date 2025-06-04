Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu İlçe Başkanlığı ziyaret etti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ziyaret kapsamında İlçe Başkanlığını devralan Gülay Acılıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, partililerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Mehmet Tahtasız, “Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine atanan kıymetli Başkanımız Gülay Acılıoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyorum. 11 yıl boyunca partimize ve ilçemize hizmet eden Ali Erayhan başkanımıza da teşekkür ediyorum. Partimizi iktidara taşımak için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

CHP İlçe Başkanı Gülay Acılıoğlu’da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

