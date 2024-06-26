Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız emekli aylıkları arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesine ilişkin TBMM'de kanun teklifi verdi.

16 milyon emekliyi ilgilendiren ve emekliler arasındaki intibak düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM İçtüzüğü 37’nci maddesi gereği doğrudan Genel Kurul’da görüşüldü.

Kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tahtasız, intibak yasasının AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Tahtasız hazırlamış olduğu “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını öngören kanun teklifi kabul edilseydi “2000 öncesi ve 2000 sonrası” emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacağını söyledi.

“PARA YOK DEMEYİN, İTİBARDAN TASARRUF EDİN”

İktidarın hak, hukuk tanımayan ve Anayasa'ya uymayan uygulamaları nedeniyle toplumun her kesimi gibi emeklilerin de mağdur olduğunu belirten Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Emekli açlık sınırının altında ezilirken bakanlar 10-15 milyonluk makam araçlarıyla caka satıyor. Sarayda bir saatte 81 asgari ücrete eş değer 1 milyon 377 bin liralık harcama yapılıyor. Asgari ücret yılbaşında 17 bin lira olarak açıklandı, altı ayda yüzde 25 eridi, en düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu, gelen talimatla emekliye, asgari ücretliye zam yapmamak için kırk takla atıyor, benzin, mazot zamlarını temmuz ayına erteliyor, bakır borudan, pinpon topundan enflasyon hesaplıyor, gıda ürünlerinden hesaplama yapmıyor. Emekliye, asgari ücretliye alicengiz oyunları oynamaktan vazgeçin. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın, "Kasada para yok." bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız, itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli.”

“TEKLİFİ SİZ GETİRİN BİZ EVET DİYELİM”

Muhalefet tarafından hazırlanan kanun tekliflerinin içeriğine bakılmaksızın reddedildiğini ifade eden Mehmet Tahtasız, AKP milletvekillerine seslenerek, “Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak ‘Evet.’ deyin ya da öneriyi siz getirin biz bu öneriye ‘Evet.’ demeye hazırız. Fitreye, zekâta muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor” diye konuştu.

Türkiye’de hayatın bir gecede 10 bin liraya yemek yiyenlerle bir ayda 10 bin lira ile geçinmeye çalışanlar arasında yaşandığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle konuştu:

“SORUMLUSU TEK ADAM REJİMİ”

“Anayasa'nın 61'inci maddesi ‘Yaşlılar devletçe korunur’ diyor. Anayasa'yı delik deşik eden iktidar bunu da maalesef yapmıyor. Sizin sayenizde Türkiye'de hayat 10 bin liraya bir akşam yemeği yiyenlerle 10 bin liraya bir ay geçinenler arasında yaşanıyor maalesef. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kaldığı için gençlerimiz iş bulamıyor. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyorken bu ay verilen emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın ancak alındı. Gelinen noktada, emeklinin cebindeki 5,5 çeyrek altını sizin yani AKP iktidarının gulyabanisi çaldı. Yine, AKP iktidara geldiğinde emekli 1,5 asgari ücrete yakın maaş alıyordu siz sistemi bozmasaydınız. "Emekliyi ezdirmeyeceğiz." diyen iktidar, yirmi yılın sonunda 26 bin lira alması gereken emekliyi 10 bin liraya mahkûm etti; gelinen noktada, emeklinin cebindeki 16 bin lirayı AKP iktidarı çaldı. Yirmi iki yıllık zam ve zulüm iktidarını özetlersek: Düşük emekli maaşının da asgari ücrete zam yapılmamasının da çiftçinin, esnafın perişanlığının da tek sorumlusu vardır, onun adı ‘Recep Tayyip Erdoğan tek adam rejimi’dir.”

“EMEKLİNİN AHI, İNDİRİR ŞAHI”

Ekonominin içinden geçen, vatandaşı silindir gibi ezen, emekliyi ucuz et, ucuz ekmek kuyruğuna mahkûm eden iktidarı uyardıklarını dile getiren Tahtasız, “Emeklinin ahı, şahı indirir. Ey iktidar mensupları, iktidar olmanın sorumluluğunu biraz olsun hissediyorsanız gelin en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirelim, asgari ücreti de açlık sınırının üzerinde yapalım, emekli maaşları arasındaki intibakı sağlayalım. Tüm emeklilere sözümüz, halkın iktidarında herkesin yüzü gülecek, halkımız insanca bir yaşam sürecek. Siz AKP iktidarı olarak eğer bu ülkeyi uçuruma sürüklemeseydiniz bugün emeklimiz bayram edecek, Kurban Bayramı'nda da çocuklarına, torunlarına bir şeyler alıp en azından bir cep harçlığı verecekti ama sizin yüzünüzden, maalesef, bayram da yapamadı” diye konuştu.