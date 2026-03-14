Arca Çorum FK, şampiyonluk hedefi ile başladığı sezonda yaşadığı iniş çıkışların ardından Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde çıktığı beşinci maçından da galibiyet ile ayrılarak azalan umutları rakiplerinde puan kaybetmesi ile iyice arttı.

Kırmızı Siyahlı takımın Boluspor deplasmanında 90+5. dakikada Sinan’ın attığı golden sonra saha içinde takımın kenetlenmesi hedefe giden yolda son derece önemli.

Hakemin gol kararından sonra gerek saha içindeki gerekse kulübedeki futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç kulesi oluşturdular.

Futbolcuların saha içindeki bu birlikteliği ve kenetlenmesinin şehre örnek olması tüm camianın ortak dileği.

Ligin ilk dört haftasında yapılan galibiyet serisi ile artan taraftar sayısı sonrası bölümde ise inişli çıkışlı grafik nedeni ile azalan taraftar sayısı son haftalarda iyice düştü.

Uğur Uçar yönetiminde beş maçlık galibiyet serisi ve rakiplerinde puan kaybetmesi ile umutlar yeşerdi ve hedefe yeniden ortak olmak için kalan sekiz maçlık periyot altın değerinde oldu.

Yönetim ligin kalan maçlarında iç sahadaki maçlarda taraftar desteğini artırmak için bir hamle daha yaptı ve çocukların pasolig ücretlerinide üstlendi.

Özellikle pazartesi günü oynanacak Erokspor maçının hedefe giden yolda çok kritik bir viraj olması nedeni ile şehrin desteğini sağlamak için gerekli görüşmeler yapılıyor.

Sahada kenetlenen futbolculara şehrinde tribünden destek vermesi ve kenetlenmenin tamamlanması büyük önem taşıyor.

Çorum tarihinde Süper Lig hayalini kurmaya başladığı bu sezonda mutlu sona ulaşması için şehrin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesi çok büyük önem taşıyor. O zaman tüm olumsuz şartlara rağmen pazartesi günü zamanı olsun olmasın bir şekilde takımına sahip çıkmak için fedakarlık yapması ve stada gelerek takımlarına 12. adam görevi yapması gerekiyor

. O zaman mazaret üretmeden haydi Çorumlular hayali hep birlikte gerçekleştirmek için pazartesi günü stadyuma takıma destek olmaya.