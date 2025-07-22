Arca Çorum FK’da İran takımı karşısında aldığı 1-1’lik beraberlik ve ortaya koyduğu futboldan daha çok saha dışındaki takımdaşlık görüntüsü zorlu lig maratonu öncesinde güven verdi.

Kırmızı Siyahlı takımda bu sezon şampiyonluk hedefi ile oluşturulan güçlü kadroda 37 yaşındaki futbolcu ile 17 yaşındaki gençlerin birbirlerine karşı hareketleri ve davranışları umut verici olarak değerlendirildi.

Futbolda saha içinden daha çok saha dışında takım olmayı başaran kulüpler başarıya ulaşmıştır. Bu anlamda Çorum FK’nın İran takımı karşısında saha dışındaki görüntüsü şampiyonluk hedefi adına son derece olumlu.

Saha içi için henüz yorum yapmak erken eksikler çok taktiksel ve oyun anlayışı olarak ancak uzun lig maratonunda hedefe ulaşmak adına Çorum FK’nın saha dışındaki görüntüsünü kelimelerle anlatmak zor ancak gördüğümüz kadarı ile son derece iyi durumda.