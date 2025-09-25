Arca Çorum FK taraftarları, Ümraniyespor yönetiminin deplasman tribünü için belirlediği 500 TL’lik bilet fiyatına büyük tepki gösterdi.

Arca Çorum FK'nın taraftar grubu liderleri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

“Ümraniyespor yönetimine sesleniyoruz. Açıklanan 500 liralık bilet fiyatı, ne vicdanla ne de futbolun adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bu karar taraftarın emeğini yok saymakta, deplasman kültürünü hiçe saymaktadır. Bizler, emeğe ve adalete saygı duyan tüm futbol paydaşları adına bu yanlış kararın derhal düzeltilmesini talep ediyoruz.”