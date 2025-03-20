Ahlatcı Çorum FK’nın Keçiörengücü ile oynadığı maç ligde haftanın en fazla taraftarı olan dördüncü karşılaşması oldu.

Trendyol 1. ligin 30. haftasında en fazla taraftar Amedspor-Erzurumspor arasındaki maçta 13.724 kişi oldu. Urfaspor ile Erokspor arasındaki maçı 6245 taraftar izledi ve bu maç ikinci sırada yer aldı. Üçüncü en fazla taraftarın izlediği maç 3758 taraftar ile Karagümrük ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma oldu.

Çorum FK ile Keçiörengücü arasındaki maç ise 3412 taraftar ile dördüncü sırada yer aldı. Ankaragücü - Iğdır FK maçını 2573 taraftar izlerker sonraki beş maçta taraftar sayısı ise bini bulmadı. En az taraftarın izlediği maç ise 298 kişi ile Manisa FK ile Pendikspor arasında oynandı.