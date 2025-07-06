Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı netleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak

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ZAMLI MAAŞLAR ERKEN YATIYOR

Normal takvime göre memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde, çalışan memurlar ise 15’inde alıyor.

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Ancak zam oranlarının 3 Temmuz’da açıklanması sebebiyle memur emeklileri zamlı maaşlarını temmuzun ilk haftasında almaya başladı. Aradaki farkların ise ay ortasına kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Çalışan memurlar Temmuz ayının 15’inde zamlı maaşlarını alacak.

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1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak.

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Bu farkın ne zaman yatırılacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bordro sistemine yansıtılarak ödenecek.

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SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

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Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.