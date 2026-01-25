İskilip Belediyesi, şehre kazandırdığı yeni sosyal tesisin adını vatandaşların oylarıyla belirlemek için anket başlattı. Belediye iştirakleriyle hizmete açılacak olan yeni işletmenin isim seçimi, İskiliplilerin katılımıyla şekillenecek.

Hacıkarani Köprüsü yanında yer alan ve bakım-onarım çalışmaları tamamlanan, eski adıyla Kapıönü Kafe, yenilenen konseptiyle artık belediye sosyal tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Modern yapısıyla restoran ve kafeterya olarak faaliyet gösterecek tesis; gençlerin ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği, konforlu ve nezih bir buluşma noktası olacak.

ÖNERİLEN İSİMLER DUYURULDU

Belediye tarafından hazırlanan ankette hemşehrilerin oylarına sunulan isim önerileri şu şekilde:

İSKİLA

(Hitit döneminde bölgemizde geçtiği değerlendirilen antik yer adı – şehrimizin tarihî köklerine atıf)

KAZANBAŞI

(İskilip dolması kültürümüze ve geleneksel mutfağımıza atıf)

ARASTA

(Tarihî çarşı kültürünü çağrıştıran, esnaflık geleneğine atıf)

ŞİREVET

(Pekmez–leblebi kültürümüze ve yöresel söyleyişimize atıf)

ŞELALE

(Tesisin yapay şelale karşısındaki konumuna atıf)

Oy kullanmak isteyen vatandaşlar için bağlantı paylaşıldı.

İskilip Belediyesi, hemşehrilerini ankete katılmaya ve yeni sosyal tesisin adını birlikte belirlemeye davet etti.

Oy kullanmak için:

https://www.iskilip.bel.tr/anket/

Anket Son Katılım Tarihi: 31 Ocak – Saat 23:59