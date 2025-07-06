Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal hasılada rekor kırdığını duyurdu.

"DÜNYADA İLK 7 ÜLKE ARASINA GİRDİK"

Dünya Bankası verilerine göre; 2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktığını aktaran Bakan Yumaklı, bu rakamlarla birlikte Türkiye'nin dünyada ilk 7 ülke arasına girdiğini açıkladı.

70 MİLYAR DOLAR SINIRI AŞILDI

Türkiye'nin ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştığını aktaran Bakan Yumaklı, "Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.