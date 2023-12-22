Pendik'te silahlı bir şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla kafasından vurarak yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pendik'te Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki bir şahıs tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını kafasından vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından vurularak yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri de silahlı şahsı yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.