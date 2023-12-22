Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik “Beyaz Mendil” operasyonu düzenledi.

Yapılan operasyonda çok sayıda dilenci hakkında işlem yapıldı.



Şehir merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilere yönelik çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, çocukları da kullanarak duygu sömürüsüyle para toplamaya çalışan dilencileri tek tek topladı.



Kentte özellikle Cuma günleri camileri mesken tutan dilencilere karşı “Beyaz mendil” operasyonu düzenleyen zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı. Dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el koyan zabıta ekipleri vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini istedi.