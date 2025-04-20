İstanbul Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıdı.

Dün İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Doğan Araslı Bulvarı’nda baba ile oğlu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI BABASINI TEK YUMRUKLA BAYILTTI

Oğlu, babasına tek bir yumrukla bayıltarak yere serdi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, oğul önce babasının boğazını sıkarak onu yere düşürdü, ardından babasına sert bir yumruk atarak bayılttı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.