Çorum'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay, Çorum il merkezi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. ile eşi S.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. eşi S.K.'yi karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'yi bıçaklayan H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA