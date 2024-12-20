İşletmeciliğini Karacaköyü muhtarı Salih Biçer’in yeğenleri Osman ve Fazlı Bekleviç’in yaptığı Bağcılar Çay Ocağı Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi 3/E adresinde hizmet veren Bağcılar Çay Ocağı, tavşan kanı çayıyla çay sevenlerin durağı oldu.

Bağcılar’ın çayını içen bir daha bırakamıyor.

Müşterilerine rahat ve nezih bir ortamda hizmet verdiklerini belirten işletme sahipleri Osman ve Fazlı Bekleviç, Çorum halkına en lezzetli çayı sunmayı çalıştıklarını söyledi.

Tavşan kanı çayın yanı sıra soğuk içecekler, meşrubatlar ile de hizmet verdiklerini belirten Bekleviç, kaliteli ve lezzetli çay içmek isteyen herkesi Bağcılar Çay Ocağı’na davet etti.