AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Günay, bağımsızlığın ve millet iradesinin simgesi olan TBMM’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sonsuza kadar yaşayacağını belirterek, “TBMM’nin açılışının 104. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi şükranla, saygıyla, rahmetle anıyorum gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum”dedi.

23 Nisan’ın, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu da hatırlatan Murat Günay, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında şunları söyledi:

“Bağımsızlığımızı varlığına borçlu olduğumuz TBMM, nasıl ki millet iradesine dayanan demokratik cumhuriyetimizin güvencesi ise, bugünün çocukları da geleceğimizin güvencesidir. Hakimiyetin millete ait oluşunu bir bayramla kutlarken, bu coşkuyu çocuklarımızla paylaşmanın çok ayrı bir önemi onur ve gurur verici bir anlamı vardır.

Bütün dünya şunu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığı ve özgürlüğü şiar edinmiş esareti hiç bir şekilde kabullenmeyen bir milletin sonsuza kadar yaşayacak devletidir. Gazi Meclis, arkadan gelen yeni kuşaklara emanet edile edile 104. yıla ulaşmıştır. Daha nice kuşaklar boyu da bu kutsal emanet Türk milletinin başı üzerinde yücelmeye devam edecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”