Türk polisi terör ve kaçakçılık operasyonlarının yanı sıra uyuşturucu ve suç örgütlerine karşı operasyonlarını da sürdürüyor. Bursa merkezli 4 ilde tefecilik, yağma ve silah ticareti olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 60 mağdurun ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Bursa merkez ve Yenişehir ilçesi ile Bilecik, Ankara ve İstanbul'da 500 polisin katılımıyla 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ziynet eşyası ve döviz, tapu, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

''TEFECİYİM OĞLUM, BEN DOMATES BİBER SATMIYORUM''

Gözaltına alınan 33 şüpheliden biri olan T.A'nın, senetle para verdiği kişi ile arasında geçen telefon konuşması teknik takibe takıldı.

Müştekiyi arayıp, bağırarak para isteyen T.A'nın, karşısındaki kişinin "Neden bağırıyorsun, neden celalleniyorsun?" sözü üzerine, "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyoruz." dediği öğrenildi.