Ahlatcı Çorum FK play-off 1. tur maçında sahasında Kocaelispor ile perşembe günü oynayacağı maçın nazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Ologo ile belinde ağrı olan Thomas Verheydt dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Kocaelispor maçının oyun taktiğini uygulamalı olarak anlattı.

Ligde son üç maçta bir beraberlik iki mağlubiyet alan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet takımın moral motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak için saha içi ve dışında yoğun bir çalışma içinde olduğu gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.