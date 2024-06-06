İşletmeciliğini Selim Dal’ın yaptığı Bi Dünya İletişim, Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2.Sokak numara 16/C (Abdibey Cami karşısında) Çorum halkının hizmetinde.

Telefona dair herşeyin kendilerinde bulunduğunu belirten işletme sahibi Selim Dal, Bi Dünya İletişim olarak aksesuar çeşitleri, sıfır ve ikinci el telefon alım-satım, telefon yedek parçaları, ekran çeşitleri, ön cam değişimi, pil kapak çeşitleri ile Çorum halkına garantili hizmet verdiklerini söyledi.

Ayrıca Trendyol Gel-Al Noktası da olduklarını belirten Dal, telefon almak, telefonunu yenilemek, telefon aksesuarı almak ve telefonunu tamir ettirmek isteyen herkesi Bi Dünya İletişim’e davet etti.