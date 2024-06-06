İşletmeciliğini Selim Dal’ın yaptığı Bi Dünya İletişim, Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2.Sokak numara 16/C (Abdibey Cami karşısında) Çorum halkının hizmetinde.

Telefona dair herşeyin kendilerinde bulunduğunu belirten işletme sahibi Selim Dal,  Bi Dünya İletişim olarak aksesuar çeşitleri, sıfır ve ikinci el telefon alım-satım, telefon yedek parçaları, ekran çeşitleri, ön cam değişimi, pil kapak çeşitleri ile Çorum halkına garantili hizmet verdiklerini söyledi.

Ayrıca Trendyol Gel-Al Noktası da olduklarını belirten Dal, telefon almak, telefonunu yenilemek, telefon aksesuarı almak ve telefonunu tamir ettirmek isteyen herkesi Bi Dünya İletişim’e davet etti. 

Çorum Belediyesi öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı Çorum Belediyesi öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı

Editör: Yüksel Basar