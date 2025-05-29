Hitit Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü tarafından yürütülen 2. ÜNİDES Projesi kapsamında, “Tematik Sosyal Hizmet Kariyer Günleri: Uzmanlık Alanlarına Yolculuk” konulu panel düzenlendi.

Meslek Yüksek Okulları Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nevzat Gencer’in akademik danışmanlığında düzenlenen panele, Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğünden uzman konuklar konuşmacı olarak katıldı.

Programda, çocuk alanında sosyal hizmet uygulamaları, kadın alanında sosyal hizmet uygulamaları, engelli bireylerle ilgili sosyal hizmet uygulamaları ve yaşlı alanında sosyal hizmet çalışmaları başlıklarında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı panelde, katılımcılar uzman konukların saha deneyimlerinden ve mesleki perspektiflerinden istifade etme imkânı buldu. Panelin interaktif bölümünde ise öğrenciler, konuklara çeşitli sorular yönelterek bilgi alışverişinde bulundu.

Etkinliğin sonunda Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü akademik danışmanı Doç. Dr. Nevzat Gencer, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında gösterdikleri özveri ve katkılardan dolayı proje yürütücüsü ve Kulüp Başkanı Amine Avcu başta olmak üzere tüm kulüp üyelerine teşekkür etti.

Doç. Dr. Nevzat Gencer, ayrıca proje sürecine destek sağlayan Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Menekşe Şahin ile bölüm öğretim üyeleri Doç. Dr. Rasim Babahanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Hatipoğlu’na da teşekkürlerini sundu.

Program, konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. (Haber Merkezi)