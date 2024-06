TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan seçildi.

Geçen sezon 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığını yapan Eyüpspor Başkan Murat Özkaya’nın Süper Lige çıkması nedeni ile yeni sezon öncesi seçim yapıldı.

1. Lig kulüpler birliği başkanları İstanbul’da toplandı. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Genel Kurul yapılan kulüplerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda yapılan seçim sonunda Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan başkanlığa Başkanı Ahmet Dal ve Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın da başkan yardımcılığı görevlerine getirildi.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevi için kulüp başkanlığına teşekkür eden Mevlüt Aktan, “TFF 1. Lig Kulüpleri Birliği bize çok önemli bir görev verdi. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım TFF 1. Lig kulüplerinin tüm sorunlarını yakından biliyoruz. Bu sorunların çözümü konusunda her türlü mücadeleyi vereceğiz. Amacımız TFF 1. Lig kulüplerimizin her an yanında olmak ve kulüplerimizin haklarını sonuna kadar savunmak” dedi.