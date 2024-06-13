Kocaelispor’dan sponsorluk anlaşması.

Yeşil siyahlı kulüp ile Blueforce firması arasında antrenman/kamp malzemeleri reklam alanları, stadyumumuzda bulunan yedek kulübeleri reklam alanları ve muhtelif sabit reklam alanları kullanımı kapsamında sezon sonuna kadar sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Kocaelispor önümüzdeki sezon sezon için ilk sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdi.

Geçen sezonda da olduğu gibi Blueforce firması Kocaelispor’a sponsor oldu.

Başkan Durul sponsorluk anlaşmasına imzasını attı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz ile Blueforce firması arasında antrenman/kamp malzemeleri reklam alanları, stadyumumuzda bulunan yedek kulübeleri reklam alanları ve muhtelif sabit reklam alanları kullanımı kapsamında sezon sonuna kadar sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Her zaman olduğu gibi kulübümüzün daimi destekçisi olan başta firma CEO'su Sayın Erdal Çınarcı, Genel Müdür Sayın Eser Şahin ve Satış Direktörü Sayın Alp Yesan olmak üzere tüm Blueforce ailesine kulübümüze olan yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”