Arca Çorum FK’da uzun süredir kamp fotoğraflarında görünmeyen ve ayrıldığı ileri sürülen Mame Thiam bu iddialara dün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Takımın kamp yaptığı Vonresort Hotel sahasında topla çalışma yaparken üç kare fotoğrafını paylaşarak; 'ben burdayım' mesajını verdi.

Topuk Yaylasında ilk etap kampına katılan Mame Thiam bu çalışmalar sırasında sezonun son haftalarında dizindeki sakatlığı nedeni tekrar ağrı hissetmesi üzerine kamptan ayrılarak Ankara’da Özel Fizyoterapi salonunda hem tedavi gördü hem bireysel olarak çalıştı.

Mame Thiam tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ise kırmızı siyahlı takımın Bolu’daki kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.