Çorum'un Boğazkale ilçesine yapılacak portatif yüzme havuzumuzun temeli atılıyor.

10 GÜNDE TAMAMLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak yüzme havuzunun 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel; "Yaklaşık 10 gün içerisinde kurulumunu tamamlayarak havuzumuzu vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Boğazkale'mize hayırlı olsun. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya'ya, Ak Parti İl Başkanımız Sayın Yakup Alar'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğe teşekkür ediyor, gençlerimizin yaz aylarını sporla ve güvenli bir ortamda değerlendireceği bu güzel hizmeti sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı