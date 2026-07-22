Arca Çorum FK Süper Lig'e Bolu'da hazırlanıyor.

İlk etabı Düzce'de geçiren kırmızı siyahlılar, ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

Lige hazırlık kapsamında bugün hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlılarda Başkan Savaş Balçık kampı ziyaret etti.

Balçık, antrenman maçı karşılaşması öncesinde teknik heyet ve futbolcularımızla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarı ve moral konuşması gerçekleştirdi.

'SİZLER ARTIK BU AİLENİN BİR PARÇASISINIZ'

Toplantıda futbolculara hitap eden Balçık, “Sizler artık bu ailenin bir parçası ve Çorumlusunuz. Ben de Çorum Futbol Kulübü Başkanı ve Çorumlu olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.