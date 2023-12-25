Pendik Tem Otoyolu Mecidiye mevki Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde Servan D. yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan Servan D'yi kurtardı.

KURUYEMİŞLER YOLA SAÇILDI

Servan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle tırda bulunan kuruyemiş yola saçıldı.