Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Gökhan Karadeniz’e Iğdır FK’nın talip olduğu iddia edildi.

Trivelaspor sitesinden yapılan habere göre 2. ligde şampiyonluk mücadelesi veren kardeş kulüp Iğdır FK’nın Gökhan Karadeniz’e talip olduğu belirtildi.

Yeşil Beyazlı takımın ligin ilk yarısında on numara pozisyonunda beklenen verim alamayan Iğdır FK takımı bu bölge için Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli ismi Gökhan Karadeniz’e talip olduğu açıklandı.

Bugün oynanacak Boluspor maçı ile ilk yarıyı tamamlayacak olan kırmızı siyahlı kulüp yönetiminin bu transferle ilgili kararını teknik heyetin raporuna göre hareket etmesi bekleniyor.